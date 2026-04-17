ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ನಲ್ಲಿ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಮೊದಲ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಡೌನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೂಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕ್ರಿಸ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೀವ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್-ಮೆನ್, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಫೈಟ್ಗಳ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರೈಟಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಡೌನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ಟ್ರೇಲರ್ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೂಮ್ನಿಂದ. ರಾಬರ್ಟ್ ಡೌನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹುಡ್, ಮೆಟಲ್ ಫೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ (ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್) ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್-ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ (ಚಾನಿಂಗ್ ಟೇಟಮ್) ಮತ್ತು ಶಾಂಗ್-ಚಿ (ಸಿಮು ಲಿಯು) ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಿಸ್ಟಿಕ್ (ರೆಬೆಕಾ ರೊಮಿಜ್ನ್) ಯೆಲೆನಾ ಬೆಲೋವಾ ಆಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಇದರಿಂದ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಗ್ vs ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಗ್ ಫೈಟ್ ನೋಡಬಹುದು. ಥಾರ್ (ಕ್ರಿಸ್ ಹೆಮ್ಸ್ವರ್ತ್) ಮತ್ತು ಡೂಮ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಥಾರ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮ್ಯೋಲ್ನೀರ್ ಅನ್ನು ಡೂಮ್ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವೆರೈಟಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಆದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ವಾಪಸಾತಿ. ಕ್ರಿಸ್ ಇವಾನ್ಸ್, ಸ್ಟೀವ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥಾರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. 'ಎಂಡ್ಗೇಮ್'ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಪೆಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಕಳೆಯಲು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಥಾರ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದಾದ ಸೂಪರ್ಹೀರೋಗಳ ಸೈನ್ಯ
'ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಾರ್' ಮತ್ತು 'ಎಂಡ್ಗೇಮ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ವಕಾಂಡನ್ನರು ಮತ್ತು ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್-ಮೆನ್, ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. 'ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ ತಂಡದ ಶಿಪ್ MCUಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವುಮನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಥಿಂಗ್, 'ನ್ಯೂ ಅವೆಂಜರ್ಸ್' ತಂಡವನ್ನು (ಬಕಿ ಬಾರ್ನ್ಸ್, ಯೆಲೆನಾ ಬೆಲೋವಾ, ಸೆಂಟ್ರಿ, ಘೋಸ್ಟ್, ರೆಡ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್. ಏಜೆಂಟ್) ಭೇಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ರುಸ್ಸೋ ಬ್ರದರ್ಸ್
ಜೋ ಮತ್ತು ಆಂಥೋನಿ ರುಸ್ಸೋ ಸಹೋದರರು 'ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಮತ್ತು 2027ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಾರ್ಸ್' ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 2018ರ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಾರ್' ಮತ್ತು 'ಎಂಡ್ಗೇಮ್' ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಇದೂ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಕಥೆಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವೆರೈಟಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್
'ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ' ಮತ್ತು 'ಡ್ಯೂನ್: ಪಾರ್ಟ್ III' ಒಂದೇ ದಿನ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಾರ್ಸ್' ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 2027 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.