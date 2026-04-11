ಅಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ರಾಕಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 800 ರಿಂದ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ರಾಕಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬೋಳು ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 8 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ರಾಕಾ' ಎಂದರೆ 'ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ' ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ರಾಕಾ' ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಟ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಆರೋಪವೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ಈ ವಿವಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ 'ರಾಕಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಎಂಬ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1965ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸುಮಾರು 175 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 15% ಪಾಲು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಪಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಟ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 233% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ 'ಸಿಂಗಂ ಅಗೇನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, AA22XA6 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 5-7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಪುಷ್ಪ 2' ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. AA22XA6 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 2-5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ 5-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.