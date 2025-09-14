ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ - ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಇದು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವು ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ‘ನಿಧಾನವಾಗಿ, ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು’..
ಅರ್ಚನಾ ಪೂರನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮೀತ್ ಸೇಥಿ ಸಂಬಂಧ:
ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಇಗೋ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ "ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ" ದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ರಾಣಿಯೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅರ್ಚನಾ ಪೂರನ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರ ನಗುವಿನ ಆಚೆಗೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ಪತಿ, ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರ್ಮೀತ್ ಸೇಥಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ಮೀತ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕರು "ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, "ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿ" ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅರ್ಚನಾ ಜೀ ಮತ್ತು ಪರ್ಮೀತ್ ಜೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿ ಎಂದರೇನು?!" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ದಂಪತಿ ಎಂದರೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದವರು. ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದವು!
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ (Sri Sri Ravi Shankar Guruji) "ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್" ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ಮತ್ತು ಪರ್ಮೀತ್ ನಡುವಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯಾ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚನಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ "ಅಮ್ಮಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರ ತಾಯಿ, ಅರ್ಚನಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ, ತಾಯಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ನೆನಪು ಏಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಮೀತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಗುಣಮುಖತೆಯನ್ನು ಪರ್ಮೀತ್ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಚನಾ ಬಯಸಿದ್ದರು. "ನಾನು ಪರ್ಮೀತ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ನಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ."
ಪರ್ಮೀತ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾರಿದರು ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಂತರ, ನಾವು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಕಂಡರು ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಇದು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವು ಎಂದು ಅರ್ಚನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ನಿಧಾನವಾಗಿ, ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ."
ಅರ್ಚನಾ ಪರ್ಮೀತ್ಗಿಂತ ಐದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಪುತ್ರರಾದ ಆರ್ಯಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೋಷಕರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆರ್ಯಮಾನ್ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಯೋಗಿತಾ ಬಿಹಾನಿ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಚನಾ ಮತ್ತು ಪರ್ಮೀತ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.