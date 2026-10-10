ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯದ 'ಸ್ಟಾಲಿನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ‘ಸೈ ರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ’ದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏಕೆ?
ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಏಕೆ ನಟಿಸಿಲ್ಲ? ಏನದು ಸೀಕ್ರೆಟ್?!
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯರ ಜೋಡಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದು ಇದೀಗ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ ನಟಿ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಸೂಪರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನುಷ್ಕಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬಳಿಕ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಡಾನ್', 'ರಗಡ' ಮತ್ತು 'ಡಮರುಗಂ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಚಿಂತಕಾಯಲ ರವಿ' ಹಾಗೂ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ 'ಒಕ್ಕ ಮಗಾಡು' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಕಾ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು.
'ಅರುಂಧತಿ'ಯಿಂದ 'ಬಾಹುಬಲಿ'ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಖ್ಯಾತಿ
ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ 'ಅರುಂಧತಿ'. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೇಜಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಂತರ 'ವೇದಂ', 'ರುದ್ರಮದೇವಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರವು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತ ಮುಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯದ 'ಸ್ಟಾಲಿನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 'ಸೈ ರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಇಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂದೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಂದಾದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ!