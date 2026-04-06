ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ್ಯಂಕರ್ ಶ್ರೀಮುಖಿ, ಈಗ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯ 'ರಾಮುಲಮ್ಮ' ಶ್ರೀಮುಖಿ, ಸದ್ಯ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 'ಪಟಾಸ್' ಶೋ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆದ ಅವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಶೋನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.

ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಒಂದು ಶೋ ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಸುಮಾ ಕನಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಗಳಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್, ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮುಖಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅವರು 1.5 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ, ಈಟಿವಿಯಂತಹ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮುಖಿ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಂಕರ್ ಸುಮಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಶ್ರೀಮುಖಿ ಅವರ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಪ್ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಕರ್, ನಟಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಯ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಶ್ರೀಮುಖಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶ್ರೀಮುಖಿ ಸದ್ಯ 'ಆದಿವಾರಂ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ಪರಿವಾರಂ' ಮತ್ತು 'ಮ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್' ನಂತಹ ಶೋಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶೇಷ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.