ಮುಗೀತು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಕಿ ಅನಸೂಯಾ ನೀಡಿದ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕೋಲಾಹಲ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅನಸೂಯಾ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆದಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ ಅನಸೂಯಾ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ದರು. ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಖಾರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. 'ಶಿವಾಜಿ vs ಅನಸೂಯಾ' ಎಂದು ವಿವಾದ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೂಡ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 'ದಂಡೋರಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಿವಾಜಿ, "ಮಹಿಳೆಯರು ಮೈತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ದೇಹ ಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವವರನ್ನು ಜನರು ಹೊರಗೆ ನಕ್ಕರೂ, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಅನೇಕರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವಿವಾದ ಮುಗಿಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅನಸೂಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, "ಶಿವಾಜಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಸೂಯಾ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್

ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು... 'ಶಿವಾಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸೀರೆ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಸೂಯಾ' ಅಂತ ತಾನೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಉಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವಾದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೋ ನೋಡಬೇಕು.