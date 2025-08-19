- Home
ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್ ತಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಂಗಮ್ಮತ್ತೆಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಅನಸೂಯಾ. ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ ಟಿವಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅನಸೂಯಾ ತಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಅನಸೂಯಾ “ಮೂಡ್ಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಲುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಲವ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗ “ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಸೂಯಾ ನಟಿಗಿಂತ `ಜಬರ್ದಸ್ತ್` ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಈ ಶೋ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಬಂತು. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ `ರಂಗಸ್ಥಳಂ` ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಮ್ಮತ್ತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ನಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. `ಪುಷ್ಪ`ದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಟಿವಿಗೆ ಮರಳಿದ ಅನಸೂಯಾ `ಕಿರ್ರಾಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಖಿಲಾಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್` ಶೋನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶೋಗಳ ಆಫರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.