ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆಯ 'ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್' ಅಭಿಯಾನವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೋಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ 'ಪ್ರೆಶರ್ ಕೋ ಬೋಲೋ ಬೈ' ಅಭಿಯಾನದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪೈಪೋಟಿಯ ಬದಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪೋಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು, ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ನಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ಚಿಕೂ ಮತ್ತು ಬಂಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬಲೂನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು, ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಆತಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.