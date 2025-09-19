ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಟ್ಯಾನ್ಡ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುಂದರಿ"" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ (Ananya Pandey) ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನೋಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಹಲವರು ಅವರ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ "ಟ್ಯಾನ್ಡ್ ಲುಕ್" ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಅದು "ನಕಲಿ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅನನ್ಯಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕೃತ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾನ್ಡ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ನಕಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಟ್ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಜರ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅನನ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ, "ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ (ನಗುವ ಎಮೋಜಿ)" ಎಂದು ಬರೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಟ್ಯಾನ್ಡ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, "ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇವರು ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುಂದರಿ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಬರೆದರು. ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯಾನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅನನ್ಯಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, "ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ? #TheBadsOfBollywood ಗಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಈಗ @netflix ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದರು. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಶನಾಯಾ ಕಪೂರ್ ಹೃದಯದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ!
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖವಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಶನಾಯಾ ಕಪೂರ್ ಅಥವಾ ನವ್ಯಾ ನವೇಲಿ ನಂದಾ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಹೃದಯದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು - ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ "BEST" ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ "FRIENDS" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಯಾರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
ತು ಮೇರಿ ಮೈ ತೇರಾ, ಮೈ ತೇರಾ ತು ಮೇರಿ
ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅನನ್ಯಾ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ 'ತು ಮೇರಿ ಮೈ ತೇರಾ, ಮೈ ತೇರಾ ತು ಮೇರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀರ್ ವಿದ್ವಾನ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.