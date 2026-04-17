ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳ (personality rights) ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಧ್ವನಿ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI ಬಳಸಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (personality rights) ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತುಷಾರ್ ರಾವ್ ಗೆಡೆಲಾ ಅವರು ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 'ನೀವು ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಟನ ಗುರುತಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಸ್ವಾತಿ ಸುಕುಮಾರ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ AI-ನಿರ್ಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. 'ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವ ಗಣ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವರು ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಕಾಜೋಲ್, ಜುಬಿನ್ ನೌಟಿಯಾಲ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೂನಿಯರ್, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರಕರ್ತ ಸುಧೀರ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ AI-ನಿರ್ಮಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.