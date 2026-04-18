ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ನಟರಾಗೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮಗ ಆರವ್ ಭಾಟಿಯಾಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವಂತೆ.
ತಮ್ಮ ಮಗ ಆರವ್ ಭಾಟಿಯಾಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಗ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವನು ಇವತ್ತಿಗೂ ₹4500 ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ, ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್. ಯಾರಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2002ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆರವ್ ಭಾಟಿಯಾಗೆ ಈಗ 24 ವರ್ಷ. ಇವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಮಗ. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಆರವ್, ಸದ್ಯ ಲಂಡನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಮಗಳು ನಿತಾರಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಆರವ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಟಬು, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ರಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು ₹16 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹೈವಾನ್' ಚಿತ್ರವೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.