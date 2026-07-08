ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಇನ್ನೂ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಖಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಟ ಅಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜೈನಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನಬ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಖಿಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಖಿಲ್, ಇನ್ನೂ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿ ವಿನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಖಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ ಬಂದ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಲೆನಿನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಖಿಲ್ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅಖಿಲ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆನಿನ್ ಅಂತಾರೆ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೈನಬ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರು. 'ಲೆನಿನ್' ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, 'ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆನಿನ್ ಅಂತಾರೆ' ಎಂದರು. ನಂತರ, 'ಅವರು ನನ್ನನ್ನು 'ಮಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅಖಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತಾನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅಖಿಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

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ತಾನು ಜೈನಬ್‌ರನ್ನು 'ಬಂಗಾರಂ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಅಖಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೈನಬ್ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ. ಇನ್ನು ಅಖಿಲ್ ನಟನೆಯ 'ಲೆನಿನ್' ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿತಾರಾ ನಾಗವಂಶಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರು.