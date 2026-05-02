ತಮ್ಮ 55ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ 'ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್' ಅನ್ನೋ ತಮ್ಮ ರೇಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಎಲ್. ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಅಜಿತ್ ಅವರ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೇಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ 'ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್'ನ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಅವರ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಯಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ನಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೇಸರ್ ಆಗಿರುವ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ರೇಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅವರ ತಂಡ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ 'ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ - ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್'. ಇದು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಯಣದ ಕಥೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಕಥೆ. ರೇಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ನೋಟದ ವಿವರ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರೇಸ್ ಕಾರ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಸಿಂಗ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ 'ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ 'ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರೇಸಿಂಗ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಸ್ಟಿಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ
ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಎಲ್. ವಿಜಯ್ 'ಕಂಡು, ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ' (witnessed and captured) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗೆ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಎಕೆ ರೇಸಿಂಗ್ #gladiators ... ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಕೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಥೀಮ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟೋಣ.... ರೇಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರು" ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಜಿತ್ ಗಮನ
2025ರಲ್ಲಿ 'ವಿದಾಮುಯರ್ಚಿ' ಮತ್ತು 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, 2024ರಿಂದ 'ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್' ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸಿಂಗ್ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಲೆ ಮಾನ್ಸ್ ಕಪ್'ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.