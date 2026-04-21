ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿಸಿದರು. ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಅವರು 'ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್' ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿತು.
ಅಜಿತ್ ಅವರ ತಂಡವು ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದುಬೈ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮೀರಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕ್ರೆವೆಂಟಿಕ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 24H ಸೀರೀಸ್ GT3 ಪ್ರೊ-ಆಮ್ ಕಾರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ
ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಜಿತ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.