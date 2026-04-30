ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ 26ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಹಲವು ಸೋಲು-ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಹಲವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಅವರ 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಜಿತ್ ಸದ್ಯ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಕಾರ್ ರೇಸ್, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರು, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 26ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ, ಮಗಳು ಅನೌಷ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಆದ್ವಿಕ್ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶಾಲಿನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ತೆಗೆದಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ

ನಾಳೆ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಶಾಲಿನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು 'ತಲ' ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇ 1 ರಂದು 'ಬಿಲ್ಲಾ' ಸಿನಿಮಾ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಜಿತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.

