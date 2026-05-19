ತನ್ನ ತಂಗಿ ಹಂಸಿಕಾಳಿಗೆ ಕೊರಿಯನ್ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಕೊರಿಯನ್ ಅಳಿಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಟಿ ಅಹಾನಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಹಾನಾ, ದಿಯಾ, ಇಶಾನಿ ಮತ್ತು ಹಂಸಿಕಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಟಿ ಅಹಾನಾ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಹಂಸಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಜವಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಹಾನಾ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಹಂಸಿಕಾ, ಇಶಾನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸಿಂಧು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊರಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 'ಬಿಟಿಎಸ್'ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಸಿಕಾಗೆ ಕೊರಿಯನ್ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆಯಂತೆ.

"ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹಂಸಿಕಾ, ಇಶಾನಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮೂವರೂ ಬಿಟಿಎಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಅವರಿಂದಾನೇ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬಿಟಿಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹಂಸು, ಇಶಾನಿ ತರಾನೇ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಬಿಟಿಎಸ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಂಸುಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೊರಿಯಾದಿಂದಾನೇ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು," ಎಂದು ಅಹಾನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರಿಯನ್ ಅಳಿಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ

"ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಂತೂ ತನಗೆ ಬಿಟಿಎಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಕೊರಿಯನ್ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಕೊರಿಯನ್ ಅಳಿಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಹಂಸುಗೆ 'ಕೊರಿಯಾಗೆ ಹೋಗು' ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು," ಅಂತ ಅಹಾನಾ 'ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಹಾನಾ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೂಕ್ಕಳ್' ಎಂಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಇಶಾನಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮಲ್ ನೀರದ್ ಅವರ 'ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಸಿಕಾ, ನಟ ನಸ್ಲೆನ್‌ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ.