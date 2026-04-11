ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ'ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ.ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ..
ಅನಿಮಲ್ ನಟಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ'ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ'ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ.
ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೇ ಮೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇಂತಹ ನಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ಸಹಜತೆಯೇ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 'ಬುಲ್ಬುಲ್' ಮತ್ತು 'ಕಲಾ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ'ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಗ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಗುಣವೇ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ'ಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಟರು ಈಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತೃಪ್ತಿ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಈಗ ಕೇವಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.