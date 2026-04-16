ನಟಿ ಮೀನಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರೋಜಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪೈಪೋಟಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ತಾವು ಪಟ್ಟ ಪಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮೀನಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಮೀನಾ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಟಿಯರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ತಾನೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೀನಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. "ನಾನೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳೇ ತಮಗೆ ಗುರುತು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅರಿತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಿನ ನಾಯಕಿಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೀನಾ, ತಮಗೂ ರೋಜಾಗೂ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ರೋಜಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೋಜಾ ಮಾಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ರಂಭಾ, ನಗ್ಮಾ ಅವರಂತಹವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದರೂ, ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 90ರ ದಶಕದ ನಟಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಮುಠಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಜಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮೊದಲು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಡೈಲಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳು.. ಮುಜುಗರದ ಅನುಭವ
ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೀನಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾನೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ "ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗಲೇ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಮೀನಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.