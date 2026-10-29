ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಪುತ್ರ ಪ್ರಣಮ್ ಮತ್ತು ನಮಿತಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಈಗ ಮದುವೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಹಿಂದಿರುವ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹದ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಖಳನಟನಾಗಿ, ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ದೇವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಣಮ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತಂಕವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಟ ಪ್ರಣಮ್ಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೋ ಎಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ! ಇವರ ಈ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ನಟನಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ನಮಿತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
“ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುವವನನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು!”
ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಟ, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸದಾ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರೇಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಮಚ್ಚಾ, ದೇವರಾಣೆಗೂ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುವವನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣೋ” ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರಂತೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯ, ಈಗ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ!
ನಟನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ನಮಿತ್ ಗೋಪಾಲ್. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಲ್ಲ. ನಮಿತ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನಟನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿವೆ. ಕಲಾವಿದ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು 100% ಸಮ್ಮತಿ!
ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 'ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್' (ಸಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆ) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೊರೆತ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. "ನಾವು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದೇ?" (Can we take this to the next level?) ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಆಕೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ "ಖಂಡಿತವಾಗಿ!" (Of course!) ಎಂಬ ಉತ್ಸಾಹದ ಉತ್ತರ ಬಂದಿತು. ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಸಮ್ಮತಿ (100% Yes) ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ!”
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಂದೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಂತಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಕುಟುಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲಿ?” ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.