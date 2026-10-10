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- ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ 'ರಂಭಾ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕಾ' ನಟಿ: ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಸಖತ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್
ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ 'ರಂಭಾ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕಾ' ನಟಿ: ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಸಖತ್ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್
ನಟಿ, ಆ್ಯಂಕರ್ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಭೀಮಿನೇನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ಹಾಗೂ ಸಹಜವಾದ ಹಾವಭಾವಗಳು ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ
ನಟಿ, ಆ್ಯಂಕರ್ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಭೀಮಿನೇನಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಅವರು ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮುದ್ದಾದ ನಗುವಿನ ಮೋಡಿ
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನಗು ಹಾಗೂ ಸಹಜವಾದ ಹಾವಭಾವಗಳು ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್
ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಟು, ಕಿವಿಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಓಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್
ಕಪ್ಪು ಸೀರೆಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವುದು ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸಖತ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಮೊದಲು ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಪೋವೆ ಪೋರಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಆ ನಂತರ ಹಲವು ಟಿವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ
ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ನಟನೆಯತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 8ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಂಭಾ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
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