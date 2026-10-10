ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೆಲ್ಫಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು..
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಸೆಲ್ಫಿಯೊಂದನ್ನು ತ್ರಿಷಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ತ್ರಿಷಾ ಆ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಿದರು? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ!
ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತ್ರಿಷಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಲ್ಫಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕೆಟ್ ಹೈಡ್!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ರಿಷಾ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಸೆಲ್ಫಿಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸರದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಲಾಕೆಟ್ ಕಾಣದಂತೆ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿರುವುದೇ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಆ ಲಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ತ್ರಿಷಾ ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿವೆ.
ತ್ರಿಷಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರಾ?
ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎಮೋಜಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವರು, ಅದು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಆ ಲಾಕೆಟ್ ಕೇರಳದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಮಿನ್ನು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತ್ರಿಷಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುರಾವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾರಾ?
ಸದ್ಯ ತ್ರಿಷಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಲಾಕೆಟ್ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಷಾ ಆ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಿದರು? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ಲಾಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.