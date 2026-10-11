ಈ ಭಾಷೆಯ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಾನು ತೆಲುಗು ಹುಡುಗರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ನಟಿಯರ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿಯೂ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಹುಡುಗರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಂತೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವರದಿಗಾರರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, 'ನೀವು ತೆಲುಗು ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ವರದಿಗಾರರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ತಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು ಹುಡುಗರೆಂದರೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ನಟಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಟು!
ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನಂಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಧಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬತುಕಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
‘ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್’ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುರುತು
ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮುನ್ನಾ ಮೈಕೆಲ್’ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ಸವ್ಯಸಾಚಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ ‘ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರವೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ತೆಲುಗು ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.