80-90ರ ದಶಕದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮಾಧವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇಕೆ? ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
80-90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದವರು ಮಾಧವಿ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಮಾಧವಿ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮಾಧವಿ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
ಅದರಲ್ಲೂ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಂತಾದ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಧವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಾಧವಿ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ?
ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!
ಮಾಧವಿ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯಿದೆ. ರವೀಂದ್ರಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನಸೋತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಧವಿ, ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ತೂರ್ಪು ಪಡಮರ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು.
ಆಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಕನಕವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಧವಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದೇ ಹೆಸರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಟಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಾಧವಿ ಅವರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದುಬಂತು.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತಿ!
ಮಾಧವಿ ಅವರು, ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹಾಲು ಜೇನು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಅಂಬರೀಶ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ 'ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಮಾಧವಿ, ನಂತರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಮಾಧವಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಖೈದಿ’. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾಧವಿ ಜೋಡಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವು.. ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರ!
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಧವಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮಾಧವಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗುರುಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಧವಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಹಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ರಾಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಮಾಧವಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಧವಿ, ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ತೆರೆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮಾಧವಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ‘ಖೈದಿ’ ಮತ್ತು ‘ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಮಾಧವಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.