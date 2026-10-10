‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಮಲಯಾಳಂ ಬೆಡಗಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು? ₹8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3–4 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಲಯಾಳಂ ಬೆಡಗಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸಿನಿಮಾ ಮಮಿತಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಭಾವನೆಯೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಸದ್ಯ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
‘ಪ್ರೇಮಲು’ಗೆ ₹8 ಲಕ್ಷ; ಈಗ ₹3ರಿಂದ ₹4 ಕೋಟಿ?
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಮಮಿತಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸಿನಿಮಾ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಣು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಮಿತಾ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಮಮಿತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಮಮಿತಾ ಸುಮಾರು ₹8 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ₹3ರಿಂದ ₹4 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣ; ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್!
ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಸರ್ವೋಪರಿ ಪಾಲಕ್ಕಾರನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ‘ಕೋ-ಕೋ’ ಮತ್ತು ‘ದಕ್ಷಿಣ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ರೇಣು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಮಿತಾ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಹರಿದುಬರತೊಡಗಿದವು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಮಮಿತಾ ಹವಾ!
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಮಮಿತಾ, ಇದೀಗ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜನ ನಾಯಗನ್’, ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ‘ಕರೆ’ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ‘ಡ್ಯೂಡ್’ ಚಿತ್ರವೂ ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನ ‘ಬೆತ್ಲೆಹೆಂ ಕುಟುಂಬ ಯೂನಿಟ್’ ಚಿತ್ರವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ತಮಿಳಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಮಿತಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಸದ್ಯ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಹಲವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ‘ಹಲೋ ಡಿಯರ್’, ತಮಿಳಿನ ‘ಈನಂದು ವಾನಂ’ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಸ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
‘ಪ್ರೇಮಲು’ ಸಿನಿಮಾ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಈಗ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ₹3ರಿಂದ ₹4 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ನಿಜವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ, ಮಮಿತಾ ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.