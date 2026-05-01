Madalsa Sharma podcast interview: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ, ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಸಭ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ದೃಢ ಸಂದೇಶ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ದ ಮೇಲ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್’ ಎಂಬ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದಾಲಸಾ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮದಾಲಸಾ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದರು. ಬಿಕಿನಿ ದೃಶ್ಯವು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಠಾತ್ತನೆ, "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಟಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ನಟಿಯ ಉತ್ತರವೇನಾಗಿತ್ತು?
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮದಾಲಸಾ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. "ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಟಿ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ದೃಶ್ಯವಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧರಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಭಾಗ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ನಟನಾ ಕೌಶಲ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕನ ನಡವಳಿಕೆ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ
ಮದಾಲಸಾ ಮುಂದುವರಿದು, "ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದರು. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಓದಿದಾಗ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮದಾಲಸಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು.
ಕಾವ್ಯಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಮದಾಲಸಾ
ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋ 'ಅನುಪಮಾ'ದಲ್ಲಿನ ಕಾವ್ಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಅನುಪಮಾ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ (JioCinema) ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಯಾರು ಈ ಮದಾಲಸಾ ಶರ್ಮಾ?
34 ವರ್ಷದ ಮದಾಲಸಾ ಅವರು ನಟಿ ಶೀಲಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಶೀಲಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು 'ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೈ', 'ನದಿಯಾ ಕೆ ಪಾರ್', 'ಅಬೋಧ್', 'ಮಹಾಭಾರತ' ಮತ್ತು ಇತರ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದಾಲಸಾ ಅವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಸೊಸೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಕ್ಷಯ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದಾಲಸಾ ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್' (ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ). ಅವರು ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಟಿವಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.