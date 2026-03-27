ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿ ಸನನ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ 'ಬ್ಯಾಕ್ಬೇ' (Backbay) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ (Samiksha Pednekar) ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್' ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಂದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ (SKU) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 500ml ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು 750ml ಬಾಟಲಿ. 500ml ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ₹150 ಮತ್ತು 750ml ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ₹200 ಆಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ನೀರು ಸುಮಾರು ₹90 ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲಿ ನೀರು ₹600 ವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ (external funding) ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ನಾನು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ₹7,000 ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೂ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ
ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಭೂಮಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಗುರಿ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಭೂಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಲ್ದಲ್' (Daldal) ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.