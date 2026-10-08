ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್’ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ನಟಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಲೆನಿನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ..
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿರುವ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಅವರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಚ್ಚನ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಈ ನಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೈಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ‘ಲೆನಿನ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಬಿಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ!
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮಲಯಾಳಂನ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಈ ನಟಿಯ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕ್ರೇಜ್!
ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೆಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೆಡಗಿಯ ಕೆರಿಯರ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.