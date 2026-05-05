ಮಲಯಾಳಂ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಾವೀಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ನಟಿ ಅನುಶ್ರೀ. ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ, ನಂತರದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಲ್ಲವೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅನುಶ್ರೀ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ, 'ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?' ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅನುಶ್ರೀ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರಾ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ದಿನ ನಟನೆ, ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಲೈಫ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು... ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಗಳು, ಆಸೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲೀತಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೂ ಕಲಿತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ದೇವಿಕಾ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು.
ಜಾಗ ಮರೀಬೇಡಿ
ದೇವಿಕಾ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು, 'ಅನು, ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀನೂ ಬರ್ತೀಯಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಜಾಗ ಮರೀಬೇಡಿ, ಎಡಪ್ಪಳಂಜಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಸಭಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 16ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.