Cooking gas shortage solution: ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಭಾರತ, ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜತೆ ಮಾತುಕಥೆ!
ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಹು-ಮೂಲ ತಂತ್ರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವರವಾಗುವುದೇ ಅಮೆರಿಕದ ಒಪ್ಪಂದ!
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಈ ಪೂರೈಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತರುವ ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಅಮೆರಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ!
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಪ್ಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿನ ಯುಎಸ್ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಇದು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ, ಈ ಪಾಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 37ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಘರ್ಷ!
ನಂತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲು ಶೇ. 40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ. 55 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೇ. 65 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ!
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ ದೇಶವು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳ 'ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್' ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ದಿನಗಳ ಎಲ್ಪಿಜಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. 'ಮಿಷನ್ 30 ಡೇಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.