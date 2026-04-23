ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ! ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಭಯವಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ವಿಧಾನಗಳೇನು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

ಮೊದಲಿಗೆ, ಹಳೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.

ಹೊಸ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಒಳಗೆ ಇರುವ ರಬ್ಬರ್ ವಾಶರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್‌ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಎರಡು ಹನಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಳೆಯುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಜರುಗಿಸಿದರೆ ನೆಲ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.