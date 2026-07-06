- Home
- Money
- Economy
- ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ FD vs RD ಯೋಜನೆ; 50,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ?
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ FD vs RD ಯೋಜನೆ; 50,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ?
Post office investment schemes: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ₹50,000 ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ FD ಅಥವಾ RD ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೂಕ್ತ!
ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿ ಎರಡೂ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ₹50,000 ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಫ್ಡಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (TD) ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ 1, 2, 3 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು, ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಟಿಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಪ್ರಸ್ತುತ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ 7.5% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
50000 ಹೂಡಿಕಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಮೊತ್ತ?
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹50,000ಅನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ (ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ), ಅವರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹55,117 ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಸರಿಸುಮಾರು ₹1,05,117 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ RD ಯೋಜನೆ ವಿವರ!
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹100 ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ₹10ರ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ₹110, ₹120) ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 6.7% ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಡಿಗಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ!
ಆರ್ಡಿಗಳು 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಏಕಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದರೆ, 6.7% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು ₹25.42 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ₹85.42 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
50,000 ರೂ.ಗೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ?
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ₹50,000 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಫ್ಡಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರವು ಆರ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ಡಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ FD ಮತ್ತು RD ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.