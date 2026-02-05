ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿದ್ಯಾ? ಆರ್ ಬಿಐ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದು
ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಈಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ ಬಿಐ ಅದ್ರ ಮುದ್ರಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನೋಟು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ.
2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು
ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರು ತೀವ್ರ ನಗದು ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಚಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೋಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.
ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
2018-19 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿತ್ತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಬಿಐ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಆರ್ಬಿಐ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಟ್ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ಆರ್ ಬಿಐಗೆ ಮರಳಿದ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ನೋಟು
ಆರ್ ಬಿಐ ಘೋಷಣೆ ನಂತ್ರ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ನೋಟುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇವಲ 5,669 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟುಗಳು 2026 ರವರೆಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 2000 ರೂ. ನೋಟಿದ್ಯಾ?
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿದ್ರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೋಟುಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023 ರ ನಂತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 2000 ನೋಟುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ನೀಡುವ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಏನು?
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ್ಲೂ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆರ್ ಬಿಐ (RBI) ನ 19 ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಚೇರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಚೆನ್ನೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ಜಮ್ಮು, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ಪಾಟ್ನಾ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಬೇಲಾಪುರದಲ್ಲಿವೆ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ
2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಇನ್ನೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಚಲಾವಣೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ನೀವು 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು ಈಗ್ಲೇ ನೋಟು ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಸಿವೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಟು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.