ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿ, ಅದೇ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ‘ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಉಪಕ್ರಮವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೂ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ.
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳೂ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮನೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.5 ಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ‘ಫ್ರೀಡಂ ಫ್ರಂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್’ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು 1.5 ಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮರುಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ‘ಎರಡನೇ ಜೀವನ’
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ಬಾರಿ ಧರಿಸಿರುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದುಬಾರಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ (waste pickers) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1,000 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಈಗ ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವಾಗ ಉಳಿಯುವ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಟ್ಟೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಬಳಕೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ:
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಲೀವ್ಗಳು
ಪೌಚ್ಗಳು
ಸ್ಕ್ರಂಚಿಗಳು
ಹೇರ್ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು
ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು
ಇತರೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
15ರಿಂದ 20 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಸಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,000ರಿಂದ ₹20,000ದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿವೆ.