ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿರುವ 2.75 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮಾಜಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು 'ಮುಕುಂದ್ ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲ್ಟಿ' ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು (ಅ.31): ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ: ಮೈಕ್ರೋ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂಚೂಣಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮುಕುಂದ್ ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲ್ಟಿ' (Mukund MGM Realty), ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಟ್ಟಾರ (Kottara) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ (Infosys) ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಬೃಹತ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ!
ಸುಮಾರು 2.75 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಕುಂದ್ ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಾದ ಗುರುದತ್ ಶೆಣೈ, ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳದೀಪ್ ಎಆರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗುರುದತ್ ಶೆಣೈ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಒಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (Acquisition Cost) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು (Entrepreneurship) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಾಗೂ ನವೀನ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸದ್ಯದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಲು, ಯುವಜನತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮರಳಿ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
'ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸಸ್' ಮೂಲಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಮುಕುಂದ್ ಎಂಜಿಎಂ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಅಜಂತಾ' (Ajanta) ಹಾಗೂ 'ಅಶೋಕ' (Ashoka) ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಕುಂದ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿಯ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಡೆತನದ ಉಪಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ 'ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸಸ್' (Vertex Workspaces), ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದುವರೆಗೆ 5,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು (Workstations) ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 55 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುದತ್ ಶೆಣೈ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ (GCC) ಮಂಗಳೂರು ಆಸರೆ
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಭವವು ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (Global Capability Centres - GCC), ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉದ್ಯಮ ತಂಡಗಳ (Distributed Business Teams) ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ನೂತನ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಸಿನೆಸ್ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಮಾಜಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಈ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸಾರ್ಥಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.