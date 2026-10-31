ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಕಲಿ ಇ-ಚಲನ್ (e-Challan) ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನಕಲಿ ಇ-ಚಲನ್ (e-Challan) ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಕಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಕದಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 8 ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು ₹44 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ಇ-ಚಲನ್ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾಯ!
ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯ SMS ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಂಚಕರು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ APK ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ APK ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇ-ಚಲನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಇ-ಚಲನ್ ದಂಡವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಚಲನ್ ಪೋರ್ಟಲ್:
Parivahan e-Challan ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್
SMS ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇ-ಚಲನ್ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ಸಮೀಪದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದರೆ, ಅಧಿಕೃತ Mangalore One ಅಥವಾ Karnataka One ವೆಬ್ಸೈಟ್/ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
- - ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ APK ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- - ಅಪರಿಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- - ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ, OTP ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
- - https:// ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಎಂದು ನಂಬಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
- - ಇ-ಚಲನ್ ದಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ.
ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಇ-ಚಲನ್ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು 0824-2220823 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕ್ಲಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಬಹುದು. ₹44 ಲಕ್ಷದ ವಂಚನೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇ-ಚಲನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.