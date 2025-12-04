ತನಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು 6 ವರ್ಷದ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ಸರ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ಆಕೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಹರ್ಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪಾಣಿಪತ್: ತನಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು 6 ವರ್ಷದ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ಸರ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ಆಕೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಹರ್ಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು
ಜತೆಗೆ, ಆರೋಪಿ ಪೂನಂ ಈ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಮಗ ಸೇರಿ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ವಿಧಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತಾದರೂ, ಆಕೆ ಅದಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಪೂನಂ
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪೂನಂ, 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ತನಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಮಗನನ್ನೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.