ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 2.1 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಸರಕನ್ನು ಏರ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸಾಗಣೆಗೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಹಮಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ಬದಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ!
ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 2.58 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಸರಕನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೆರವಿನಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ ಏರ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ರೋಷನ್ ಪಟೇಲ್ ಇದರ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್. ಈತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈದ್ ಹಸನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಮಾ ಸೇರಿ 8 ಮಂದಿ ಇವರದ್ದೇ ಟೀಮ್ನವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗಣೆಗೆ ಏಳು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪೆನಿಗಾಗಿ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅಕಾಸಾ ಏರ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 13 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮತ್ತು 2.58 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2.107 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ಇವನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್
ದರೋಡೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಕಾಶ ಏರ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ರೋಷನ್ ಪಟೇಲ್. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೈದ್ ಹಸನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೈ-ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಲಯದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಜೈದ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ರೋಶನ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಜುನಾಗಢ ನಿವಾಸಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಮಾ ಕಳ್ಳತನದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರರು ಎಂದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಅತುಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಲೀಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಏಳು ಸರಕು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಲೋಡರ್ ಜಯೇಶ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಅವರ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಲೀಂ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು, ಅವರು ನಂತರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಸಲೀಂ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಹಿಂದೆಯೂ ಕಳ್ಳತನ!
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಗುಂಪು ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಸರಕನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಕಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಕಳ್ಳತನದ ನಂತರ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಾಮಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹಚರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಈಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕೋಟ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿದಾರರೆಂದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈ-ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಲಯದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ
ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೈ-ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಲಯದಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಲೋಡರ್ಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 69.24 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು 1.02 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1.72 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗದು ವಶ
ಕದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಜೈದ್ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಅನ್ಸಾರಿಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕಾಸಾ ಏರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.