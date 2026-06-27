ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬದ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ, ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರನ್ನು 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಮೊಹರಂ ದಿನದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬದ್ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊಹರಂ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಕಾರನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಗೆ, ಕಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಡೆದ ಗಾಜು ಕಾರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 'ಇಗೋ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕೆಂಪು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಯೋಜಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಶೋಯೆಬ್ ಖಾನ್, ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶರ್ಮಾ ಈ ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಳ ಸಾಹಸವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೋಜಿತ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಫೋಟವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (NSA) ಹೇರಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಹ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತರ ಸ್ಫೋಟಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮೊಹರಂ ಸ್ಟಂಟ್ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಯೋಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಹ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವಿಷಯವು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.