&nbsp;ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪುರುಷರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಎಂಬ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಿಂಗ್‌ಪಿನ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮರುಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗುವ ಪುರುಷರ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವಿವಾಹಿತರಂತೂ ಬಿಡಿ, ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಇಂಥ ಬಕರಾಗಳನ್ನೇ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ಮೇಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಸ್ಮಿನ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪುರುಷರಾಗಲೀ, ಮಹಿಳೆಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬ್ರೈನ್​ವಾಷ್​ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಗಂಡಸರು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಗಂಡಸರನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡುವ ಹೆಂಗಸರೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಈ ಜಾಸ್ಮಿನ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಆರೋಪಿ ಪುರುಷರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಪರಿಚಯ

ಈ ಗುಂಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಂದರಿಯರ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಯುವವರನ್ನೇ ಕಾದು ಕುಳಿತು, ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲ್​ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದ ಪುರುಷರನ್ನು ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮೇಲ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮಂತ ಪುರುಷರ ಟಾರ್ಗೆಟ್

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಲೀಲ್ ಎಂಬಾತ ಇದರ ಕಿಂಗ್​ಪಿನ್​. ಇವನು ವೀಕ್​ ಮೈಂಡ್​ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಪುರುಷರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತನ್ನದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಚೆಲುವೆಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಬರುತ್ತಲೇ ಕೆಲವರು ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.