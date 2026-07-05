ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.&nbsp;

ಹೌದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ., ವಂಚಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಳ್ಳರು ಹಿಡಿದ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ದಂಗಾಗುತ್ತಿರಾ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಖದೀಮರು ವಂಚಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ!

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ದೌಸಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಜಾಲ ಭೇದಿಸಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಸುಮಾರು 19.38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಾಹಿಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಮದನ್ ಜಂಗಿಡ್, ಪರಾಸ್ ಸಾಹು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಬೈರ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ವಂಚನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಯು ಮೊದಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮಿನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೂಡಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಯೇ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಪೊಲೀಸ್‌ರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

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ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಳಾಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆರ್ಡರ್ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್‌ರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನವು ಕಂಪನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

19 ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌, ಕೆಲ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಕಳ್ಳತನ!

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಮಾರು ₹1,00,000 ಮೌಲ್ಯದ 19 ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಚನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ!

ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೊಲೀಸರು ಸಾಹಿಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಮದನ್ ಜಂಗಿದ್, ಪರಾಸ್ ಸಾಹು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಬೈರ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ!

ಈ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿತರಣಾ ಸರಪಳಿಯೊಳಗಿನ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಇತರ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇದೇ ರೀತ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಜಾಆರಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.