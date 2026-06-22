ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 'ಬೇಬಿ ಬಜಾರ್' ಎಂಬ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕದ್ದ ತಂದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ದಂಧೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೇರೆ. ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಯ ಕರಾಳ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಗೆದು ಬಗೆದಷ್ಟೂ ವಿಚಿತ್ರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಬಜಾರ್​. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆ, ಆಟಿಕೆ ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಸಿಗುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಸ್ಟೋರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಅದೂ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಮಾರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಹೌದು!

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ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕದ್ದು ತಂದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೆರವುದನ್ನೇ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ

ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೇ ಕೊರಗುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಇದ್ದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದರಿಂದ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ಹರಿಯಾಣದ ಇನ್ನೊಂದು ದಂಪತಿಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ಬೇಬಿ ಬಜಾರ್​ನ ಕರಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

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ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದಂಧೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರ ಗುಂಪನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಶುಗಳ ಬೆಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರು ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು

ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ಪಹರ್‌ಗಂಜ್ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಸುಳಿವು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶಿಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಗುಪ್ತಚರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಮಲೇಶ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.

ವಂಚನೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಒಪ್ಪಂದದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಮಲೇಶ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಗುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆ ಗ್ರಾಹಕನಂತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 20,000 ರೂ.ಗಳ ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಮಲೇಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಂಚನೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬಡ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ/ಕದ್ದೊಯ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ದಂಧೆಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿತು.

ಕಮಲೇಶ್‌ನ ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರಾದ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಲಲಿತ್ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಿಶುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್‌ರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ನಿರಂತರ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ 5 ಶಿಶುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.