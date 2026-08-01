ಬಿಹಾರದ ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಊಟ ಬಡಿಸಲು ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮೈದುನ, ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಪಾರ್ಸ್ ಬಿಘಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಮಾದ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಮೃತಳನ್ನು ಇಮಾದ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ 25 ವರ್ಷದ ಅಂಶು ದೇವಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಕುನಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಶು ದೇವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಸಹೋದರ ಹೊಲದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದ. ಊಟ ಬಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ. ಊಟ ಬಡಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಕೋಪಗೊಂಡ ಈತ, ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ. ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ಓಡಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಆಕೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತುಹಾಕಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತು.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾರಸ್ ಬಿಘಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪಾರಸ್ ಬಿಘಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಆರೋಪಿ ಪಾರಸ್ ಬಿಘಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸೋದರ ಮಾವ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.