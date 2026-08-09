ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಗುಂಪೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ತನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಗ್ವಾದ ಬೆಳೆದು, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ತಂಡವು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಎಂಥಹ ಕಾಲ ಬಂತು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದ ಬಳಿ 25 ವರ್ಷದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿವಾಲ ಟೀಂವೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇಕೆ? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ನ 4 ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು!
ಪಿಟಿಐ (PTI) ವರದಿಯಂತೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಎಂಬುವವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಬೈಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ (FIR) ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ವಾಗ್ವಾದ?
ಹುಡುಗಿಯರು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ವಾಗ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಸವರಾಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಯನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಎಳೆದು ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಇತರರು ಸೇರಿ ಬಲಿಪಶುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು!
ಬೆನ್ನಿಗೆ, ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬೆದರಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ತಡೆದ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೆಲವು ಹುಡುಗರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಅವನ ಬೆನ್ನು, ತಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ತನಿಖೆ!
ತರುವಾಯ, ಪೊಲೀಸರು ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 118(1), 126(2), 351(2), 352 ಮತ್ತು 3(5) ಸೇರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವುದು, ತಪ್ಪು ಸಂಯಮ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.