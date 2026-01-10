ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು.
ಮುಂಬೈ (ಜ.10): ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 207 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 208 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾತಾದರೂ 197 ರನ್ ಬಾರಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಗಿ 10 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ, ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು 207 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕಿರಣ್ ನವ್ಗಿರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 70 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಿದ್ದವು. ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 30 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ 0 ರನ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 1 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಇದು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೋಲಿನತ್ತ ಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು 27 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು.
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಇದೆ ಎಂದ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್
ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, 'ಇದು ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಖಂಡಿತ, ನಾವು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆವು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.' ಎಂದರು.