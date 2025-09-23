ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 205 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಫಲರಾದ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರಾ? ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿ ಸೋತ ವಿಂಡೀಸ್ ಎದುರು ಕೋರ್ ತಂಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ಗೆ ವಿಂಡೀಸ್ ಎದುರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ, ಕರುಣ್ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಲೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರುಣ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 205 ರನ್ ಮಾತ್ರ.
ಲೀಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಂತರದ ಏಳು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ಅವರ ಸ್ಕೋರ್ಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು: ಸೊನ್ನೆ, 20, 57, 17. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 31, 26, 40, 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌನ್ಸ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರುಣ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರುಣ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದರೆ, ಕರುಣ್ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಣಿಯಿಂದ ಕರುಣ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಆಯ್ಕೆಗಾರರ ಮುಂದಿದೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?
ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು 140 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಭಾರತವು ಕರುಣ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ, ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಮತ್ತು ಎನ್. ಜಗದೀಶನ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧದ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 'ಎ' ಪರ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಜಗದೀಶನ್ 64 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ ಎಂಟು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಾಯಿ ಕೂಡ 73 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.