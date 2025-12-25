Smriti Mandhana Skips Kapil Sharma Show After Personal Setback ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಸೊದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸ್ಮೃತಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಅನ್ನೋ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಪಿಲ್ ಶೋ' ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ನ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ವಿಜಯವನ್ನು ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಆಚರಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬರಲಿರುವ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಸಂತೋಷ, ವಿನೋದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಪಿಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಜುಮಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಅಮೋಲ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಗವಹಿಸದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ
ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಕಪಿಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವ ಮೊದಲು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರ ಭಾಂಗ್ರಾ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಮಿಮಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ಹ್ಯಾರಿ ದೀದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾಂಗ್ರಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೌಹಾರಿದ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮ
ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವಲ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ್ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಗಂಭೀರ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕಪಿಲ್ "ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ" ಎಂದು ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಕಪಿಲ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ 'ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ 'ಆದರ್ಶ ಹುಡುಗ' ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕರ್ ಮೋಡ್ಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ.