1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು 800 ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಕೊಟ್ಟ ಏಟು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್! 800 ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದ ಪಾಕ್ ದಿಗ್ಗಜ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದರೂ ಆಟಗಾರರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ 1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಆಡಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ನೀಡಿದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
800 ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಲ್ಲ!
ಪತ್ರಕರ್ತ ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಹಳೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದದ್ದು ತಮ್ಮ 200ನೇ ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಜಡೇಜಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ 1996ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಕಾರ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಇಂದಿನಿಂದ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು 800 ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಅಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ.
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಅವರು, “100 ಸುನಾರ್ ಕಿ, ಏಕ್ ಲೋಹಾರ್ ಕಿ” ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಗಾದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ನೂರು ಏಟುಗಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಾರನ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಏಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಜಡೇಜಾ ಅಂದು ನೀಡಿದ ಹೊಡೆತ ಅಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಕಾರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದ ಜಡೇಜಾ
ಈ ಘಟನೆ 1996ರ ಮಾರ್ಚ್ 9ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರ 93 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಸಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಜಡೇಜಾ, ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ರನ್ ಹರಿದುಬಂದವು. ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ 287ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು
288 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ 248 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಭಾರತ 39 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ವಕಾರ್ ಯೂನಿಸ್ ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಆ ದಿನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.