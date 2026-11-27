ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನು? ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
MI ಟೀಂ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 27.11.2026 ಅನ್ನು ಸಹ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಂಜೆ 5.45 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಘೋಷಣೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
5;45ಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಔಟ್!
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 5.45ಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಜನ ಕಿರೀಟ, ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕನಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದು ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವೂ ಆಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತು!
ಈ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ವೀಡಿಯೊದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಗು, ಎಲ್ಲರೂ ನಗು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನ ಕುರಿತು ನೀತಾ ಭಾಭಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮರುನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದ!
20 ನೇ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಟ ಆನಂದಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
5 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ!
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಆರನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ಅದರ ಡೌನ್ ಫಾಲ್. ಹಾಗಾದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.