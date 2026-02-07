- Home
- Sports
- Cricket
- Vaibhav Suryavanshi: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ 14ರ ಪೋರ ವೈಭವ್! ಈತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್?
Vaibhav Suryavanshi: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ 14ರ ಪೋರ ವೈಭವ್! ಈತ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್?
ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೇ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟನಾ?
16
Image Credit : X/BCCI
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿರುವ 14 ವರ್ಷದ ಸಂಚಲನ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
26
Image Credit : X/BCCI
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನು, ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 17 ರಿಂದ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (2006-2008) ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
36
Image Credit : X/BCCI
ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ವೇಗ ವೈಭವ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಝಲಕ್
ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1047 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ 24-25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 978 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ (156.06) ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ (85.56) ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ.
46
Image Credit : X/BCCI
2026 ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
2026ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ 14ರ ಹುಡುಗ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ. ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿ, ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ.
56
Image Credit : Getty
ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಇಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೂ, ಯೂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 51.77 ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸದ್ಯ 28.28 ಸರಾಸರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
66
Image Credit : Getty
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅವನ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos