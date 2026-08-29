ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಡಗೋಪನ್ ರಮೇಶ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, WTC ಫೈನಲ್ಗೆ ಭಾರತ ಹತ್ತಿರವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೋಚ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ: ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಿಡಿ!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಡಗೋಪನ್ ರಮೇಶ್, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ’ ಎಂದ ಗಂಭೀರ್
ಕೊಲಂಬೊ ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಗಂಭೀರ್, ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಂಡ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ರಮೇಶ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘WTC ಫೈನಲ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ’
ರಮೇಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೋಚ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ರಮೇಶ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಭಾರತ WTC ಫೈನಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಇಲ್ಲ’
ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ ರಮೇಶ್, ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ WTC ಫೈನಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಮಲಗಿರುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಮಲಗಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೋಚ್ಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನೂ 1-3ರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-2ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಗಂಭೀರ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೇ?
ಕೊಲಂಬೊ ಡ್ರಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. WTC ಫೈನಲ್ಗಿರುವ ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಗಂಭೀರ್ ಬಳಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.